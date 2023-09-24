Президент Азербайджану заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією

У Баку обіцяють гарантувати всі права вірменам, які проживають на території Нагірного Карабаху.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписати мирну угоду з Вірменією, оскільки, на його думку, наразі у регіоні "склались сприятливі можливості".

Про це Алієв заявив під час зустрічі зі спеціальним представником Європейського Союзу по Південному Кавказу Тойво Клааром.

Лідер Азербайджану заявив, що його країна готова гарантувати всі необхідні права вірменам, які проживають на території Карабаху. Зокрема він обіцяв забезпечити освітні, культурні, релігійні, муніципальні, виборчі та інші права.

В свою чергу представник Євросоюзу підтримав думки президента Азербайджану щодо реінтеграції вірменського населення Карабаху.

"Президент Ільхам Алієв повідомив, що створено робочу групу під керівництвом заступника прем'єр-міністра Шахіна Мустафаєва, основні функції якої полягають у вирішенні соціальних, гуманітарних, економічних та інфраструктурних питань у Карабахському регіоні, і що на проведеній у Євласі зустрічі були представлені плани Азербайджану з питань реінтеграції", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мережі показали кадри удару армії Азербайджану по базі російських "миротворців" у Карабаху.

Крім того, ми раніше інформували, що у Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових.

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