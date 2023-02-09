Президент Болгарії назвав відправлення зброї до України "гасінням пожежі бензином"

Разом з тим Радєв заявив, що його країна буде підтримуватиме український народ.

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що відправлення зброї до України схоже на "гасіння пожежі бензином". Також він закликав до миру між Україною та РФ.

Про це він сказав самітом ЄС, пише Euractiv.

"Я закликаю ЄС використати всю свою силу та всі свої інструменти, щоб ми могли повернути дебати у бік припинення війни та дипломатичних зусиль для миру", - додав він.

Радєв виступив проти надання зброї Україні. До слова, попередній болгарський парламент ухвалити таке рішення у листопаді 2022-го.

"Україна є центром усіх дебатів у ЄС. Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, змістити акцент здебільшого на заходи щодо її припинення та відновити всі дипломатичні зусилля у пошуках мирного рішення", - висловився болгарський президент.

За його словами, Софія надалі буде підтримуватиме український народ. Зокрема, приймаючи біженців, як сказав Радєв "у міру наших можливостей".

Нагадаємо, Румен Радєв виступав проти надання Україні військово-технічної допомоги. За його словами, Болгарію втягують. Політик розкритикував депутатів Народних зборів, які підтримують надання Україні допомоги. За його словами, таким чином парламентарі насаджують мілітаристські настрої.

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