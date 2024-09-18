Лула і Путін домовились про зустріч під час саміту БРІКС.

У середу, 18 вересня, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, в якій підтвердив зацікавленість зробити внесок у пошук шляхів "врегулювання ситуації в Україні".

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на пресслужбу Кремля.

У повідомленні йдеться, що господар Кремля у відповідь висловив бразильському президенту "принципові російські оцінки" із цього приводу.

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Під час цієї розмови Лула і Путін домовились про зустріч під час саміту БРІКС, який відбудеться у російському місті Казань у жовтні.

Окрім того російський президент пообіцяв своєму бразильському колезі допомогу із ліквідацією лісових пожеж.

Раніше президент Бразилії заявив, що його країна прагне залишатися осторонь "цього конфлікту" і виступає за мирне врегулювання.

Нагадаємо, ще влітку Китай і Бразилія спільно розробили так званий "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський вважає, що у такий спосіб обидві країни стають на бік Росії.

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