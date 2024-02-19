Президент Бразилії зробив гучну заяву про війну в Газі та отримав різку відповідь від Ізраїлю

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва звинуватив ізраїльську армію у вчиненні геноциду в Секторі Гази та порівняв дії Ізраїлю з діями Адольфа Гітлера під час Голокосту. У МЗС Ізраїлю оголосили бразильського президента персоною нон ґрата.

Про це повідомляють видання Times of Israel та Israel Hayom.

Скандальна заява Лули

“Те, що відбувається в Секторі Гази – це не війна, це – геноцид, – заявив Лула журналістам в Аддис-Абебі, де він брав участь у саміті Африканського Союзу. – Це не війна солдатів проти солдатів. Це війна між добре підготовленою армією та жінками й дітьми”.

Лула продовжив стверджувати, що “те, що відбувається в Секторі Гази з палестинським народом, не відбувалося в жодний інший момент історії”, окрім одного: “Коли Гітлер вирішив убити євреїв”.

Ізраїль бореться з добре озброєною терористичною групою в анклаві у відповідь на найсмертоносніший напад на його населення в історії. Ізраїль заявляє, що жертви серед цивільного населення є результатом дій бойовиків, які діють під прикриттям невинних людей. Він підкреслив, що докладає зусиль для мінімізації смертей цивільного населення Гази, зокрема шляхом евакуації із зони бойових дій.

За неперевіреними даними ХАМАСу, у війні загинуло близько 28 000 жителів Гази, що становить трохи більше 1% від загальної кількості населення. Ізраїль стверджує, що щонайменше 10 000 з них були терористами. Також він заявив, що війна закінчиться, якщо ХАМАС звільнить заручників і здасться.

Під час Голокосту нацисти на чолі з Адольфом Гітлером на основі расистської ідеології систематично переслідували єврейське населення Європи, позбавляли його всіх прав, заганяли в гетто й табори та винищували, знищивши близько двох третин євреїв континенту.

Реакція Ізраїлю

Ізраїль з обуренням відреагував на коментарі Лули, назвавши їх “ганебними” і заявивши, що посол країни буде викликаний для “суворої догани”.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що бразильський лідер “перетнув червону лінію”.

“Слова президента Бразилії ганебні і тривожні, – сказав Нетаньягу в своїй заяві. – Це тривіалізація Голокосту і спроба завдати шкоди єврейському народу та праву Ізраїлю на самозахист”.

“Ізраїль бореться за свою оборону й забезпечення свого майбутнього до повної перемоги, і він робить це, дотримуючись міжнародного права”, – продовжив він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав ці коментарі “ганебними і серйозними”: “Ніхто не завдасть шкоди праву Ізраїлю на самозахист”.

Дані Даян, голова Центру памʼяті жертв Голокосту “Яд Вашем”, заявив, що коментарі є антисемітизмом та “обурливим поєднанням ненависті й невігластва”.

“Порівняння країни, яка бореться проти кривавої терористичної організації, з діями нацистів під час Голокосту гідне будь-якого засудження, – додав він. – Сумно, що президент Бразилії опустився до такого рівня крайнього спотворення Голокосту”.

Війна єврейської держави з ХАМАСом розпочалася 7 жовтня після того, як терористи організації здійснили безпрецедентну атаку на південь Ізраїлю, внаслідок якої було вбито близько 1200 осіб, переважно цивільних, і викрадено 253 особи, що супроводжувалося актами жорстокості, зокрема сексуальним насильством.

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Вважається, що в Газі утримуються 134 заручників – не всі з них живі – після того, як 105 цивільних осіб були звільнені з полону ХАМАСу під час тижневого перемир'я наприкінці листопада, а четверо заручників були звільнені до цього. Троє заручників були врятовані військами живими, також були знайдені тіла 11 заручників, включно з трьома помилково вбитими військовими. До числа заручників входять двоє цивільних осіб і двоє загиблих солдатів, які утримувалися ХАМАСом майже десять років.

Ізраїль оголосив війну ХАМАСу з проголошеними цілями ліквідації терористичної організації та повернення заручників.

Минулого місяця Міжнародний суд ООН провів слухання в Гаазі після того, як Південна Африка подала заяву, в якій звинуватила Ізраїль у геноциді в Газі та зажадала, щоб суд зобов'язав Ізраїль припинити бойові дії.

Очікується, що розгляд справи триватиме роками. Суд відхилив прохання ПАР вжити негайних заходів, щоб зобов'язати Ізраїль припинити свою кампанію, але заявив, що заява Преторії про те, що Ізраїль порушує певні елементи Конвенції про геноцид в умовах війни, є “правдоподібною”, і сказав, що Єрусалим повинен докласти зусиль, щоб не допустити шкоди цивільному населенню.

Колишній голова Верховного суду Ізраїлю Аарон Барак, який був представником Ізраїлю в суді, стверджував, що це рішення ґрунтується на “мізерних доказах”.

Персона нон ґрата

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у понеділок, 19 лютого, що президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва не буде бажаним гостем в Ізраїлі доти, доки він не візьме назад свої коментарі, що порівнюють війну Ізраїлю проти терористів ХАМАСу в Газі з нацистським геноцидом під час Другої світової війни.

“Порівняння справедливої війни Ізраїлю проти ХАМАСу зі звірствами Гітлера й нацистів – це сором і ганьба, а також серйозний антисемітський напад”, – сказав Кац послу Бразилії в Ізраїлі Федеріко Маєру, згідно із заявою його офісу.

Посла викликали після того, як Лула заявив, що Ізраїль тривіалізує Голокост і ображає євреїв.

“Ми не забудемо і не пробачимо. Це серйозний антисемітський напад. Від мого імені та від імені громадян Ізраїлю – скажіть президенту Лулі, що він є персоною нон ґрата в Ізраїлі, поки він не візьме свої слова назад”, – сказав Кац. Зустріч відбулася в Центрі “Яд Вашем”.

“Я привіз вас до місця, яке більше, ніж будь-що інше, свідчить про те, що нацисти й Гітлер зробили з євреями, зокрема і з членами моєї родини”, – пояснив міністр закордонних справ.

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