Президент Чехії дозволив громадянам країни вступити до ЗСУ: скільки чехів висловили бажання

Президент Чехії Мілош Земан підтримав вступ 103 чехів до лав Збройних сил України.

Тепер відповідне рішення має підписати прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це повідомив прессекретар президента Іржі Овчачек.

"Президент Чеської Республіки Мілош Земан підписав рішення про згоду вступу до Збройних Сил України 103 громадян на підставі їхньої заяви", - написав Овчачек у своєму Твіттері.

Слід зазначити, що ще на початку березня до Празького Граду звернулося близько 300 осіб, які виявили бажання вступити до іноземної армії.

Однак під час переговорів з Земаном Петр Фіала заявив, що надати колективний дозвіл виїхати на війну за кордон не можливо. Крім того, навіть попри таку кількість заяв, було неможливо надати заявникам навіть індивідуальне погодження.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан заявив, що Путін піддався ілюзіям про російську армію, вважаючи її "другою у світі", але насправді його напад на Україну "зруйнує Росію".

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