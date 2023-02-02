Президент Чехії Петр Павел підтримує необмежену військову допомогу Україні з одним винятком

Новообраний президент Чехії Петр Павел, колишній генерал НАТО, вважає, що військова допомога Україні, яка вже майже рік зазнає повномасштабного вторгнення з боку Росії, від країн Заходу не має бути обмеженою і закликав союзників проявити більше мужності.

Про це він заявив у четвер, 2 лютого, в інтерв’ю France Presse.

61-річний Павел, який очолював Військовий комітет НАТО з 2015 по 2018 рік, сказав, що Захід має надати Україні, яка бореться з російським вторгненням, усі види зброї, крім ядерної.

"Без бронетехніки, безпілотників, артилерії та ракет великої дальності і, напевно, навіть без надзвукової авіації, Україна не може боротися з таким жорстким супротивником", – вважає чеський генерал у запасі.

На його думку, європейським партнерам України потрібно проявити більше сміливості, оскільки "деякі країни мають трохи стриману позицію" щодо поставок сучасної зброї.

Петр Павел закликав до єдності та підтримав пропозицію Польщі відправити в Україну винищувачі F-16, якщо таку ініціативу підтримає НАТО.

"Ми повинні надати Україні всі необхідні засоби, щоб допомогти їй власними силами витіснити російську армію зі своєї території", — сказав він.

Новообраний чеський президент вважає, що війна має закінчитися виведенням російських військ, мирними переговорами, відновленням України та розслідуванням військових злочинів.

Петр Павел також висловив підтримку України на членство в ЄС і НАТО після закінчення війни.

Також читайте Зеленський привітав новообраного президента Чехії: чому цей вибір на користь України

"Якщо ми сприймаємо НАТО і ЄС як зону стабільності, співпраці, добрих відносин, то ми маємо дозволити ще одній великій європейській країні приєднатися до нас", – заявив чеський лідер.

За його словами, Україна уже виконала домовленості про цінності, довгострокові стратегічні інтереси, технологічну сумісність між НАТО та українською армією.

Чехія, яка є членом ЄС і НАТО з населенням 10,5 млн осіб, надала Україні військову допомогу на суму 217 млн доларів.

Нагадаємо, в суботу, 28 січня, на президентських виборах у Чехії переміг 61-річний генерал у відставці Петр Павел, який займав посаду начальника Генштабу чеської армії та активно підтримував військову допомогу Україні.

Читайте також: