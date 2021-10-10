Президент Чехії — у реанімації: як його госпіталізація може спричинити політичну кризу

Президент Чехії — у реанімації: як його госпіталізація може спричинити політичну кризу

Саме президент бере участь у політичних консультаціях і призначає нового прем'єр-міністра.

Президент Чехії Мілош Земан після госпіталізації перебуває у палаті інтенсивної терапії.

Про це інформує IDNES.

Лікар політика розповів журналістам, що госпіталізація пов'язана із загостренням хронічної хвороби президента, але називати діагноз відмовився.

Як пише ВВС, в Чехії ходять чутки, що у Земана асцит — скупчення рідини в черевній порожнині, що є наслідком цирозу печінки.

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Зазначимо, що Земан потрапив до лікарні якраз тоді, коли країна потребує його активної політичної діяльності. Так, у Чехії опозиція здобула перемогу на парламентських виборах.

Саме президент бере участь у політичних консультаціях і призначає нового прем'єр-міністра. У разі, якщо парламент двічі відмовить йому в довірі, це право переходить до голови парламенту.

Зазначимо, що Земана госпіталізували незабаром після зустрічі з прем'єр-міністром країни Андрієм Бабішем, його політичним союзником. Противники Бабіша хочуть сформувати правлячу коаліцію і змістити його з посади прем'єра. Сам Земан раніше заявляв, що доручить формування уряду лідерові найбільшої партії, а не об'єднанню партій.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, президента Чехії Мілоша Земана терміново госпіталізували.

Земан тривалий час страждає на невропатію нижніх кінцівок, через що йому важко пересуватися, і має проблеми зі слухом і низький кров'яний тиск. Також він лікувався від діабету.

У квітні президент Чехії повідомив, що буде пересуватися в інвалідному кріслі.

Наприкінці серпня ЗМІ писали, що Земан потрапив до лікарні через перелом руки. Цю травму він отримав, самостійно піднявшись з крісла і спіткнувшись. У вересні 76-річного Мілоша Земана знову госпіталізовували до шпиталю.

Земан був обраний президентом у 2013 році. Через п'ять років, у 2018 році, його переобрали на другий термін. Політик відомий своїми проросійськими заявами і підтримкою Кремля. Зокрема, він заявляв про необхідність купівлі російської вакцини від COVID-19.

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