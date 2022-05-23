Президент Давоського форуму закликав створити план Маршалла для відновлення України

Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Берге Бренде закликав міжнародну спільноту створити план Маршалла для відновлення України.

Після Другої світової війни США інвестували мільярди у відбудову Західної Європи. Президент Всесвітнього економічного форуму закликає створити аналогічну програму для України – і хоче залучити до цього лідерів світового бізнесу.

Про це інформує Spiegel.

"Навіть без мирної угоди (України з Росією. – Ред.), яка на даний момент є малоймовірно, ми повинні почати роботу над відбудовою, принаймні на територіях, які перебувають під контролем України", – сказав Бренд. Йдеться про інфраструктуру, електроенергію, школи, дороги та мости.

"Нам потрібен план Маршалла для України", – наголосив він.

Бренде сказав, що хоче закликати до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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"Ми також зберемо для цього генеральних директорів під девізом "Генеральні директори для України". Приватний сектор також має відігравати важливу роль у відновленні країни", – сказав президент Всесвітнього економічного форуму.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернеться до учасників форуму по відеозв'язку. Також очікуються виступи мера Києва Віталія Кличка та його брата Володимира.

План Маршалла – це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Названа на честь тодішнього держсекретаря США Джорджа Маршалла. Програма діяла від квітня 1948 року до червня 1952-го. Завдяки цій допомозі Західна Європа змогла відновити зруйновану війною економіку.

Раніше Володимир Зеленський описав, яким бачить "план Маршалла" для України.

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