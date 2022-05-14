Президент Фінляндії особисто повідомив Путіну про намір вступити до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністо сьогодні, 14 травня, зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну.
Нііністо особисто повідомив очільнику Кремля про намір Фінляндії вступити в НАТО вже найближчим часом.
Про це пише Bloomberg.
"Розмова з Путіним була відвертою і прямолінійною і пройшла без загострень", — йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що напередодні,13 травня, президент країни-агресорки Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу РФ потенційні загрози від рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО.
Нагадаємо, у Фінляндії та Швеції, які найближчим часом подадуть заявку на вступ до НАТО, заявили, що погрози РФ не змусять скандинавські країни відмовитися від рішення вступити до Північноатлантичного Альянсу.
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