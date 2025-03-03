Президент Фінляндії порадив Трампу й Зеленському "фінський спосіб" помиритися: що пропонує

Президент Фінляндії порадив Зеленському і Трампу сходити до фінської сауни, щоб заспокоїтися.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що дипломатичний діалог між Києвом і Вашингтоном має відновитися, а напруженість – знизитися.

Про це передає Bloomberg Television.

Стубб закликає Зеленського і Трампа повернутися до діалогу. Саме тому він запропонував їм незвичний спосіб вирішення конфлікту.

"Іноді публічна дипломатія не спрацьовує. Але в таких ситуаціях треба діяти по-фінськи: глибокий вдих, холодна ванна, сауна – і знову за стіл переговорів. Таке буває, нічого не вдієш", – каже Стубб.

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Коментуючи нещодавній інцидент у Білому дому, президент Фінляндії визнав, що подібні події в міжнародній дипломатії є нечастими.

"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою і дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можуть відбуватися різні ситуації, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, – вкрай рідкісні", – зізнався політик.

Відповідаючи на запитання, хто має першим піти на примирення – Трамп чи Зеленський, Стубб сказав, що "для танго потрібні двоє".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Володимира Зеленського у зриві мирних переговорів. Видання Bloomberg також писало, що Дональд Трамп вимагає від Зеленського вибачень.

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