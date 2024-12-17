Президент Фінляндії зробив гучну заяву щодо введення миротворців до України

Стубб вважає, що в цьому питанні не варто забігати наперед.

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив застереження щодо забігання наперед у питанні введення миротворців в Україну після можливого припинення вогню.

Про це політик заявив на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF) у Таллінні, передає Yle.

За його словами, для реалізації миротворчої операції необхідний дозвіл ООН. Стубб зазначив, що наразі для України важливіше отримати зброю для боротьби в умовах війни.

"Відступайте", — заявив Стубб у відповідь на запитання про його послання до Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна не направлятиме миротворців до України, поки триває війна.

Читайте також: