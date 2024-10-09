Президент Фінляндії зробив заяву про формування "НАТО 3.0": які його завдання

Александр Стубб заявив про повернення до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс.

У сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався. Йдеться про стримування та оборону від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з генсеком Альянсу Марком Рютте, повідомляє "Укрінформ".

Стубб зазначив, що зараз НАТО працює в обох напрямках – як стримування, так і оборони.

"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням "НАТО 3.0". Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах Альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони", – висловився президент Фінляндії.

Стубб також наголосив, що його держава є активною учасницею заходів солідарності та вдосконалення командних структур НАТО. Зокрема, Фінляндія разом із США та північними союзниками входитиме до складу об’єднаного командування Альянсу в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі своїх збройних сил. Крім того, держава разом зі Швецією опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу блоку.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки. І бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", – сказав фінський лідер.

Нагадаємо, командування НАТО вирішило створити новий штаб Сухопутних військ у Північній Європі. Місцем розташування обрано фінське місто Міккелі, що приблизно за 110 км від кордону з Росією.

Читайте також: