Президент Хорватії назвав Революцію Гідності "переворотом" і заявив, що Україні не місце в НАТО

Президент Хорватії назвав Революцію Гідності "переворотом" і заявив, що Україні не місце в НАТО

Він також назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн Європи.

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО.

Про це інформує dnevnik.hr.

Він заявив, що Україні не місце у НАТО і назвав події Революції Гідності "переворотом".

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Україна все ще одна з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", — сказав Міланович.

Президент Хорватії пообіцяв завадити залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

"НАТО нарощує свою присутність (у Східній Європі — Ред.), ми нічого з цим робити не будемо. Якщо буде ескалація, ми відкличемо всіх (з Альянсу — Ред.), до останнього хорватського солдата. А Пленкович (прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який виступає на підтримку України. – Ред.) може погрожувати, скільки захоче. Я цього не допущу. Хорватія має тікати від цього (конфлікту між РФ та Україною) як від пожежі", — сказав очільник Хорватії.

Раніше президент та прем'єр Хорватії посварилися через Україну. Президент Хорватії Міланович назвав візит прем’єра Пленковича до України "шарлатанством".

Прем'єр Хорватії Андрей Пленкович перебував з візитом у Києві 8 грудня. У межах зустрічі з Хорватією була підписана спільна декларація про європейську перспективу України.

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