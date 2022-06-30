Президент Хорватії попередив НАТО, що подальша дестабілізація в Боснії та Герцеговині матиме серйозні наслідки

Президент Хорватії Зоран Міланович повідомив про серйозні проблеми безпеки на Західних Балканах, зокрема в Боснії та Герцеговині.

Він впевнений, що, найімовірніше, проблеми в Боснії і Герцеговині будуть загострюватися, а поточна політична криза може ще більше зрости.

Про це хорватський президент сказав під час зустрічі глав держав і урядів країн-членів НАТО в Мадриді, передає пресслужба глави держави.

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"Більшості з вас, шановні колеги, може здатися, що наше південно-східне сусідство є мирним, а конфлікти в Боснії та Герцеговині та Косово тепер залишаються туманним і далеким спогадом. На жаль, це не так. Я стурбований подіями в Боснії та Герцеговині. Боюся, що в цій ситуації поступовий прогрес, на який сподіваються багато оптимістів, відверто малоймовірний. У кращому випадку після майбутніх жовтневих виборів нічого не зміниться. Більш ймовірно, що проблеми в Боснії і Герцеговині будуть загострюватися, а поточна політична криза може ще більше загостритися", - зауважив Міланович.

Він вважає, п одальша дестабілізація Боснії та Герцеговини матиме серйозні наслідки для ширшого регіону та Північноатлантичного альянсу.

"У будь-якому випадку результат не буде добрим ні для Боснії та Герцеговини, ні для Хорватії, а отже, і для НАТО. Через свою попередню та нинішню участь Альянс зацікавлений і несе відповідальність за Боснію та Герцеговину та не може дозволити собі ігнорувати зростаючу кризу в цій країні. Події в Боснії та Герцеговині мають прямий вплив на наші національні інтереси та безпеку. Подальша дестабілізація Боснії та Герцеговини матиме серйозні наслідки для ширшого регіону та НАТО. Сподіваємося, що ще не пізно змінити ситуацію", - заявив президент Хорватії.

Нагадаємо, НАТО збільшило кордон з Росією на 800 миль (1287 км - ред.), приєднавши до свого блоку Фінляндію та Швецію.

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