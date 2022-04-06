Президент Ізраїлю помилував ув'язненого українця, який хоче їхати захищати свою Батьківщину

Чоловіка у 2017 році посадили майже на сім років за контрабанду наркотиків.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог помилував ув'язненого українця, який заявив про бажання полетіти додому і захищати свою країну від російських загарбників.

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що українця заарештували у 2017 році. Він прибув до Ізраїлю як турист, проте у його валізі ізраїльські правоохоронці виявили кілька кілограмів кокаїну.

Чоловіка посадили майже на сім років, проте тепер, за рік до закінчення терміну покарання, його звільнили з-під варти.

За словами адвоката українця, чоловік "повернеться на свою батьківщину, що зараз перебуває у вогні, і приєднається до українських військових, аби зупинити звірств в Україні".

Читайте також: