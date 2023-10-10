Президент Ізраїлю закликав світ визнати ХАМАС терористичною організацією

Бойовики ХАМАС вбивали євреїв так само, як це було під час Голокосту, заявив він.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав світових лідерів визнати ХАМАС терористичною організацією.
Відповідне відео з його зверненням пошили у мережі Х.
Він зазначив, що людей єврейської національності так не вбивали, як це робили бойовики ХАМАС, з часів Голокосту.
Крім того, Герцог заявив що "з тих самих часів ми не бачили сцен, як єврейських жінок і дітей, бабусь і дідусів заганяли у вантажівки та брали в полон".
"ХАМАС перейняв і відтворив жорстокість ІДІЛ, яка заходила в будинки цивільних на свята і холоднокровно вбивала цілі родини. Молоді й старі, гвалтують і спалюють тіла, б’ють і катують своїх невинних жертв, євреїв і мусульман та представників інших віросповідань. Жорстокість. Не людяність. Варварство монстрів. Не люди – монстри", – заявив Герцог.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.
Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні.
Читайте також:
- Відставка Маккарті дає можливість Путіну підірвати вибори у США – екскомандувач НАТО
- Байден запросить у Конгресу пакет допомоги для України до $100 млрд - The Telegraph
- США ввели санкції проти 42 китайських компаній за допомогу оборонпрому Росії