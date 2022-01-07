Президент Казахстану наказав силовикам відкривати вогонь на ураження без попередження

Токаєв назвав перемовини із протестувальниками "дурістю".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Таку заяву він зробив 7 січня під час звернення до народу.

Токаєв заявив, що, мовляв, Казахстан "має справу з іноземними бандитами", а протестувальників він традиційно назвав - "вбивцями та злочинцями". З його слів, начебто на Алмати "напало 20 тисяч бандитів".

"Мною наказано відкривати вогонь на ураження без попередження. За кордоном висловлюються заклики до переговорів. Яка дурість! Які переговори можуть бути із вбивцями та злочинцями! Ми маємо справу з бандитами, тож їх треба знищувати і це буде зроблено найближчим часом", - сказав він, наголосивши, - "Хто не здасться, того буде знищено".

За його словами, "всі ці особи будуть притягнуті до найсуворішої кримінальної відповідальності". Водночас Токаєв додав, що "миротворчий контингент" ОДКБ прибув до Казахстану на нетривалий час.

Крім того, у зв'язку зі стабілізацією ситуації в Казахстану увімкнуть Інтернет за 1,5 години, але він працюватиме з інтервалом.

"Вільний доступ до Інтернету не означає вільного розповсюдження наклепів. Ми вживатимемо заходів щодо виявлення провокаторів", - сказав Токаєв.

Нагадаємо, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Уранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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