Президент Казахстану у присутності Путіна зробив заяву щодо квазідержав "ЛНР" та "ДНР"

Казахстанський лідер на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що його країна не визнає самопроголошених “республік” на Донбасі.

У п’ятницю, 17 червня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності російського президента Володимира Путіна заявив, що його країна не визнає державності так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Як повідомляє видання Orda, таку заяву він зробив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Розмірковуючи про непорушність цілісності держав та право народів на самовизначення, президент Казахстану наголосив на тому, що у разі, “якщо право нації на визначення буде реалізовано, то замість 193 держав, які зараз входять до ООН, на планеті виникне понад 500 або 600 держав”.

“Звісно, це буде хаос. Тому не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований до квазідержавних утворень “ЛНР” і “ДНР”, - сказав Токаєв.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції, запроваджені проти РФ.

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