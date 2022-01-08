Президент Казахстану вдруге зателефонував до Лукашенка і глави Таджикистану

Президент Казахстану вдруге зателефонував до Лукашенка і глави Таджикистану

Йшлося про ситуацію в Казахстані.

Президент Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим 8 січня зідзвонився із Олександром Лукашенком, а також зателефонував до лідера Таджикистану Емомалі Рахмона.

Про це інформують БЕЛТА та пресслужба президента Таджикистану.

"Телефонна розмова Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відбулася вранці 8 січня. Вони обговорили ситуацію та ситуацію в Казахстані, а також подальші дії", - йдеться у повідомленні.

До слова, це була вже друга розмова Лукашенка і Токаєва за останні два дні. Напередодні білоруські військові у складі "миротворчих сил" ОДКБ прибули до Казахстану для "вгамування" протестів. У Мінську кажуть, що військові вже приступили до охорони низки важливих об'єктів військової інфраструктури Казахстану.

Також ситуацію в охопленому протестами Казахстані Токаєв обговорив вдруге й із главою Таджикистану. Президент Казахстану розповів колезі про те, які вживаються заходи, аби "взяти під контроль ситуацію".

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"Президент Казахстану подякував главі нашої держави та народу Таджикистану за підтримку та направлення до Казахстану обмеженого контингенту військовослужбовців Таджикистану у складі об'єднаних "миротворчих сил" ОДКБ для надання сприяння в охороні правопорядку та забезпечення стабільності", - повідомила пресслужба президента Таджикистану.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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