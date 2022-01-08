Президент Казахстану вдруге зателефонував до Лукашенка і глави Таджикистану

Йшлося про ситуацію в Казахстані.
Президент Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим 8 січня зідзвонився із Олександром Лукашенком, а також зателефонував до лідера Таджикистану Емомалі Рахмона.
Про це інформують БЕЛТА та пресслужба президента Таджикистану.
"Телефонна розмова Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відбулася вранці 8 січня. Вони обговорили ситуацію та ситуацію в Казахстані, а також подальші дії", - йдеться у повідомленні.
До слова, це була вже друга розмова Лукашенка і Токаєва за останні два дні. Напередодні білоруські військові у складі "миротворчих сил" ОДКБ прибули до Казахстану для "вгамування" протестів. У Мінську кажуть, що військові вже приступили до охорони низки важливих об'єктів військової інфраструктури Казахстану.
Також ситуацію в охопленому протестами Казахстані Токаєв обговорив вдруге й із главою Таджикистану. Президент Казахстану розповів колезі про те, які вживаються заходи, аби "взяти під контроль ситуацію".
"Президент Казахстану подякував главі нашої держави та народу Таджикистану за підтримку та направлення до Казахстану обмеженого контингенту військовослужбовців Таджикистану у складі об'єднаних "миротворчих сил" ОДКБ для надання сприяння в охороні правопорядку та забезпечення стабільності", - повідомила пресслужба президента Таджикистану.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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