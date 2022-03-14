Президент Казахстану заборонив вивозити з країни понад 10 тис. доларів та золото

З Казахстану заборонено вивозити золоті інвестиційні монети Altyn Barys та срібні Kumis Barys.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заборонив вивозити з країни понад 10 тис. доларів та золото.

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Про це повідомляє informburo.kz.

Токаєв підписав указ про забезпечення стабільної ситуації в країні, відповідно до якого заборони вивозити з Казахстану більше 10 тис. доларів та золоті злитки, вагою 5, 10, 20, 50 і 100 грамів. Також з Казахстану заборонено вивозити золоті інвестиційні монети Altyn Barys та срібні Kumis Barys.

У Національному банку Казахстану повідомили, що таке рішення прийняте для запобігання ризикам фінансової стабільності та зниження тиску спекулятивного попиту.

Нагадаємо, у Росії вчора, 13 березня, останній день працювали ресторани McDonald's. Росіяни годинами стояли у чергах за їжею по всій країні. Один чоловік взагалі влаштував протест - прикував себе кайданками до дверей закладу.

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