Президент Казахстану Токаєв запропонував змінити прапор країни: яка причина

Президент Казахстану запропонував змінити державний прапор країни, оскільки нинішній, на його думку, є занадто складним та містить елементи радянської епохи.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 15 березня запропонував розглянути питання зміни герба його країни.

Про це він заявив на третьому засіданні Національного курултаю у місті Атирау на заході країни, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Токаєва, нинішній герб, затверджений у червні 1992 року, занадто складний, змішує стилі і має елементи радянської епохи.

"Щодо державного герба вважаю за доцільне взяти до уваги резонні доводи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, у ньому присутня еклектика (поєднання несумісних елементів - ред.) й ознаки радянської епохи", – заявив Токаєв.

Прапор Казахстану зараз / Фото: pixabay.com

Лідер Казахстану додав, що "у разі загальної згоди" над питанням може працювати спеціальна комісія, яка "оголосить відкритий конкурс на найкращий проєкт нового герба Республіки Казахстан".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку повномасштабного вторгнення РФ до України російський президент Володимир Путін тиснув на президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо постачання окремих видів озброєння російській армії.

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