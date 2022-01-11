Президент Казахстану заявив, що з моргів викрали тіла закордонних бойовиків - учасників протестів

Хто міг їх вкрасти, Токаєв не уточнив.

Тіла закордонних бойовиків викрали із моргів у Казахстані, де кілька днів відбувалися масові протести.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 січня.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв запевеняє, що якісь іноземці брали участь у нещодавніх протестах з метою захоплення влади. Мовляв, для цього навіть переодягалися у цивільний одяг. Щоправда, з якої саме країни прибули ці бойовики і хто міг викрасти їхні тіла, Токаєв не поточнив.

Водночас в країні повідомляють про три загадкові смерті високопоставлених чиновників з МВС та Комітету Нацбезпеки. Telegram-канали місцевих ЗМІ пишуть, що один вкоротив собі віку, іншого знайшли застреленим у дворі власного будинку, а третій помер від інфаркту. За збігом обставин, всі вони обіймали високі посади в областях, де спалахнули протести.

Тіла закордонних бойовиків викрали із моргів у Казахстані

Нагадаємо, масові заворушення в Казахстані почалися 2 січня через ціну на газ. Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. За неофіційними даними, там загинули понад півтори сотні людей. Близько 10 тисяч були затримані силовиками.

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