Президент Колумбії відреагував на ракетний удар по Краматорську та засудив Росію

Президент Колумбії Густаво Петро відреагував на ракетний удар по піцерії у Краматорську, засудивши поранення трьох громадян його країни. Він наголосив, що Росія порушує закони ведення війни, атакуючи цивільних.

Про це він написав у Twitter.

Президент Колумбії засудив Росію через ракетний удар по ресторану, де були громадяни його країни. Він наголосив, що МЗС повинно вручити РФ "ноту протесту".

Росія напала на трьох беззахисних громадян Колумбії. Тим самим порушує закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми очкуємо в цілості й неушкодженості повернення до своїх домівок Серхіо, Ектора і Каталіни", - написав Густаво Петро.

Нагадаємо, російська терористична армія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по Краматорську, через який загинуло 12 людей. Серед постраждалих від атаки було троє іноземців - жителі Колумбії, які на момент обстрілу були в піцерії.

Один із потерпілих, колумбійський політик Серхіо Харамільйо, розповів, що того вечора вони замовили їжу і щойно сівши вечеряти, почули вибух.

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