Президент Латвії назвав три фактори, які змусять РФ припинити війну в Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив свою думку щодо припинення війни Росією. Так, є конкретні фактори, які змусять Володимира Путіна зупинитися.

Про це Рінкевичс сказав у інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Є три фактори

За словами президента, перший фактор – це розуміння того, що Захід продовжить підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту війни. "Я думаю, Путін розуміє, що він не той, хто кидає виклик економічній могутності США, Канади та Європейського Союзу", – говорить Рінкевичс.

Другий фактор – це виробництво зброї та боєприпасів. "Нам треба показати, що ми цілеспрямовано нарощуємо оборонно-промисловий потенціал та виробляємо всі необхідні Україні гранати, боєприпаси, ракети, безпілотники та танки, водночас поповнюючи власні запаси", – зазначає президент Латвії.

Третій фактор – це прогрес України на фронті. "Він має показати Росії, що всі мрії про повернення територій, звільнених Україною, марні", –пояснив латвійський лідер.

Зважаючи на усе вищеперелічене, додає він, Росія буде змушена переосмислити свою стратегію.

Раніше поліція Латвії попередила, що розміщення на автомобілях провокаційних написів російською мовою на кшталт "Я русский" – є неприпустимим. Саме тому правоохоронці будуть змушувати їх видаляти.

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