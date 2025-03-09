Президент Латвії закликав Європу готуватися до війни: потрібно більше військових і зброї

Латвія вже впровадила обов’язкову військову службу для чоловіків у 2023 році та збільшила витрати на оборону до 4% ВВП.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни запровадити військовий обов’язок, наголосивши, що континент залишається "досить слабким" у військовому плані.

В ефірі Sky News він заявив, що Європі необхідно посилювати обороноздатність, зокрема з огляду на нестабільність у відносинах зі США.

Латвія вже впровадила обов’язкову військову службу для чоловіків у 2023 році та збільшила витрати на оборону до 4% ВВП.

"З огляду на те, що відбувається у світі, ми прийняли таке рішення, і багатьом іншим європейським країнам слід наслідувати наш приклад", – зазначив Рінкевичс.

Він також вказав на зростаючу стурбованість серед громадян Європи через ризики безпеки.

"Багато людей трохи нервують. Люди стежать за новинами. Звичайно, сильні запевнення – це одне, але інші європейські уряди повинні переконатися, що ми стаємо сильнішими", – підкреслив президент Латвії.

Водночас у Великій Британії не розглядають запровадження військового обов’язку. Міністр Пет Макфадден заявив, що наразі такої ініціативи немає, однак країнам доведеться адаптуватися до "нової реальності".

"Ми не розглядаємо можливість запровадження військового обов’язку, але, звичайно, ми оголосили про значне збільшення витрат на оборону", – зазначив він.

Рінкевичс назвав Латвію, Естонію та Литву "лакмусовим папірцем НАТО" та закликав до посилення "спільної присутності" на кордонах із Росією. За його словами, декларацій про підтримку недостатньо – необхідні реальні дії. "Мене влаштовують формулювання, але потрібні й справи", – наголосив він.

Коментуючи зміну підходу США до політики щодо Росії та України, президент Латвії зазначив, що співпраця його країни з Вашингтоном залишається конструктивною, проте Європі слід більше уваги приділяти власній оборонній стратегії. "Ми приділяємо велику увагу Сполученим Штатам. На жаль, ми не так багато говоримо про те, що ми, Європа, маємо робити, і ми бачимо, що Європа зараз досить слабка", – підкреслив він.

Балтійські країни, які межують з Росією, мають одні з найвищих оборонних витрат у НАТО щодо ВВП. Вони також є одними з найактивніших прихильників України та вже тривалий час попереджають про загрозу, яку становить режим Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила план щодо переозброєння Європи. У планах – мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні видатки.