Президент Microsoft попередив, що спецслужби РФ та "Вагнер" намагаються проникнути у спільноти геймерів

Не виключено, що російські спецслужби зацікавлені у вербуванні агентів серед геймерів.

Президент Microsoft Бред Сміт заявив про наявність інформації, яка свідчить про зацікавленість спецслужб Росії та ПВК "Вагнер" в ігровій спільноті.

Про це Сміт повідомив на світовому економічному форумі Semafor.

Президент Microsoft розповів, що аналітичний відділ корпорації всебічно вивчив наявні дані та попередив керівництво компанії про небезпеку проникнення в ігрову спільноту російських розвідувальних служб.

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У розмові зі Смітом модератор торкнувся цієї теми у контексті війни в Україні та нещодавно викладених у Мережу таємних документів Пентагону. Найважливіші дані були розміщені на закритих ігрових форумах, зокрема на Discord-сервері Minecraft.

Тоді в Microsoft повідомили уряду США про інтерес Федеральної служби безпеки та Головного розвідуправління Росії до ігрових майданчиків як до джерел отримання інформації та, можливо, вербування агентів.

"Йдеться і про ПВК "Вагнер", і про російську розвідку, і вони лише частково використовують це (геймерські спільноти – ред.) як місце для поширення інформації", – сказав Сміт.

Microsoft President @BradSmi says the Wagner Group and Russian intelligence have been working to penetrate gaming communities to use them “as a place to get information into circulation.” pic.twitter.com/F7CCmaqOvu — Semafor (@semafor) April 12, 2023

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що зі злитих у Мережу таємних документів американської розвідки можна зробити висновок про серйозні конфлікти в Росії між силовими відомствами. Йдеться про ФСБ, Міноборони та терористичну ПВК "Вагнер".

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