Переворот у Нігері: чи наважаться країни-сусіди на військову операцію проти хунти

Президент Нігерії Бола Тінубу зіткнувся з величезною негативною реакцією на батьківщині через свою погрозу застосувати військову силу для припинення перевороту в сусідньому Нігері.

Про це пише BBC.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на засіданні верхньої палати парламенту, Сенату, 5 серпня була сильна опозиція військовому втручанню, незважаючи на те, що вона контролюється партією Тінубу.

Особливо це стосується законодавців, які представляють штати вздовж кордону з Нігером довжиною понад 1500 км, але можливість війни також засуджується по всій країні.

Західноафриканський регіональний блок ЕКОВАС встановив крайній термін до 6 серпня, коли хунта повинна була скласти повноваження, інакше їй загрожували військові дії. Це рішення було сприйнято як рішення Тінубу, оскільки він є нинішнім головою ЕКОВАС, а Нігерія є його найвпливовішим членом.

Хоча хунта проігнорувала ультиматум, ЕКОВАС не відреагував на нього негайним введенням військ. Це стало полегшенням для багатьох нігерійців, які віддають перевагу дипломатичному вирішенню кризи.

Дехто сумнівається, що семиденний термін був реалістичним, враховуючи, що Нігерія та інші країни повинні отримати схвалення парламенту перед розгортанням військових.

Багато людей також обурені тим, що за наказом президента Тінубу було припинено постачання електроенергії до Нігеру, що призвело до відключення електроенергії в столиці Нігеру Ніамеї та інших містах.

Критики стверджують, що це є порушенням договору, який дозволив Нігерії побудувати греблю на річці Нігер, хоча прихильники Тінубу кажуть, що відключення електроенергії спрямоване на те, щоб чинити тиск на хунту і змусити її повернути владу поваленому президенту Мохамеду Базуму без військової конфронтації.

Нігерія та Нігер мають тісні етнічні, економічні та культурні зв'язки, і будь-яка військова інтервенція проти Нігера вплине на північ Нігерії, яка вже стикається з серйозними проблемами у сфері безпеки.

Впливова група мусульманських священнослужителів на півночі Нігерії заявила, що Тінубу не повинен “поспішати в конфлікт із сусідом, якого можна було б уникнути, на догоду глобальній політиці”.

Базум був ключовим союзником Заходу, дозволяючи колишній колоніальній державі Франції та США тримати в країні військові бази для допомоги в боротьбі з войовничими ісламістами, які сіють хаос на більшій частині Західної Африки.

Військові хунти в Малі та Буркіна-Фасо пообіцяли стати на захист лідерів перевороту в Нігері, якщо ЕКОВАС застосує силу, що підвищує ймовірність великого регіонального конфлікту. Всі погляди зараз прикуті до Тінубу, який найголосніше засуджує перевороти в Західній Африці і заявив минулого місяця, що ЕКОВАС не може складатися з “беззубих бульдогів”.

Хунта в Нігері заявляє, що буде протистояти будь-якій “агресії” з боку ЕКОВАС і західних держав / Associated Press

“Ми повинні твердо стояти на позиціях демократії. Без демократії немає управління, свободи і верховенства права. Ми не змиримося з тим, що в Західній Африці знову відбуватиметься переворот за переворотом”, — заявив Тінубу невдовзі після того, як він очолив регіональну організацію.

Конституція Нігерії передбачає, що президент не може розгортати війська без схвалення Національної асамблеї, яка складається з верхньої і нижньої палат парламенту. Неясно, чи отримає Тінубу її підтримку, враховуючи опозицію, з якою він стикається.

“ЕКОВАС схибив, президент Нігерії також схибив”, — сказав професор Халіфа Діква, академік Університету Майдугурі і член впливової групи старійшин на півночі Нігерії.

У обережній заяві після закритого засідання 5 серпня лідер Сенату Годсвілл Акпабіо вкинув м'яч на поле парламенту ЕКОВАС, сказавши, що він повинен знайти “рішення для якнайшвидшого виходу з цього глухого кута”.

Жорстка позиція президента Тінубу проти переворотів може ґрунтуватися на його власному досвіді. На початку 1990-х років він лише рік перебував на посаді законодавця, коли вибори були анульовані, парламент розпущений, а владу захопив генерал Сані Абача.

Він приєднався до продемократичного руху, який виступав за повернення до цивільного правління, що поставило його під приціл військових, які змусили його виїхати у вигнання. Він повернувся в 1998 році після смерті генерала Абачі, одного з найжорстокіших і найкорумпованіших військових правителів Нігерії.

Але серед багатьох нігерійців існує думка, що ЕКОВАС був занадто поспішним, висуваючи ультиматум хунті, а президент Тінубу недостатньо подумав про внутрішні наслідки застосування сили.

“Нігер був продовженням північної частини Нігерії до Берлінської конференції [1884-1885 років, коли іноземні держави встановили сучасні кордони Африки]. Ви очікуєте, що північ піде війною проти самої себе?”, — запитав професор Діква.

На відміну від свого попередника Мухаммаду Бухарі, президент Тінубу не має військової освіти, як і його радник з питань національної безпеки Нуху Рібаду, колишній поліцейський.

Минулого тижня керівники ЕКОВАС виступили з власною заявою, в якій заявили, що розглядають військове втручання лише як “крайній засіб”.

Критики кажуть, що Тінубу має історію поспішних рішень, вказуючи на той факт, що він використав свою першу промову на посаді президента в травні, щоб оголосити про припинення десятилітніх субсидій на паливо, не заздалегідь написаними репліками, що призвело до хаосу.

Лідери ЕКОВАС проведуть саміт у столиці Нігерії Абуджі в 10 серпня, щоб вирішити, як діяти далі.

Хоча деякі інші західноафриканські країни пообіцяли взяти участь у будь-якому військовому втручанні, важко уявити, що вони зроблять це без Нігерії, якщо Національна асамблея не надасть свою підтримку.

Тінубу обіймає дві посади — голови ЕКОВАС і президента Нігерії. Одна з них вимагає діяти в регіональних інтересах і на захист демократії, але це може дуже дорого коштувати іншій посаді.

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