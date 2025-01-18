Президент Південної Кореї офіційно заарештований: слідство готується висунути звинувачення

У Сеулі суд видав ордер на арешт Юн Сок Йоля, побоюючись, що опальний президент може "знищити докази" злочинів.

У ніч проти неділі, 19 січня, суд Західного округу Сеула видав ордер на офіційний арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якому було оголошено імпічмент у зв'язку з його спробою ввести воєнний стан.

Про це пише Yonhap News.

"Ордер виданий на підставі звинувачень Юна в організації заколоту та зловживанні владою, коли 3 грудня він оголосив воєнний стан і нібито направив війська до Національних зборів, щоб перешкодити законодавцям накласти вето на його указ", – йдеться у повідомленні.

Ордер на арешт дозволяє тримати Юна у сеульському слідчому ізоляторі до 20 днів з моменту його затримання у сеульській резиденції у середу, 15 січня.

Наразі справу опального президента веде Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), через 10 днів справу передадуть до прокуратури, яка має намір пред'явити йому звинувачення до закінчення терміну дії ордера.

За інформацією Reuters, суд видав ордер на арешт Юн Сок Йоля на підставі "побоювань", що відправлений у відставку президент може "знищити докази" своїх злочинів.

У середу, 15 січня, Юн став першим чинним президентом Південної Кореї, якого заарештували. Слідчі, які ведуть справу про заколот Юна, звернулися до суду за ордером після того, як той відмовився співпрацювати зі слідством і відповідати на допиті.

"Неясно, чи співпрацюватиме Юн зі слідчими під час свого тривалого тримання під вартою", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, у Південній Кореї 15 січня з другої спроби було взято під варту президент країни Юн Сок Йоля, якого звинувачують у заколоті та спробі незаконно запровадити воєнний стан. Юн завив, що вирішив підкоритись правоохоронцям, попри те, що вважає незаконним розслідування проти себе.

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