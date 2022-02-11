Президент Північної Македонії провів до школи ученицю із синдромом Дауна: її ображали однокласники

Глава держави підтримав дівчинку.

У понеділок, 7 лютого, президент Північної Македонії Стево Пендаровський провів до школи 11-річну дівчинку із синдромом Дауна.

Про це повідомляє GoodAble News.

Також читайте Як займатися музикою з дітьми із особливостями розвитку: педагогічні рекомендації

Глава держави дізнався з Мережі, що дівчинку ображають однолітки, а також батьки однокласників. Булінг щодо школярки розпочався після того, як батьки інших учнів поскаржилися, що вчаться в одному класі з дитиною.

Саме тому Стево Пендаровський вирішив підтримати школярку. Президент розповів, що всі в суспільстві рівні. Крім того, він наголосив, що інклюзивність - це базовий принцип.

An 11-year old girl with Down Syndrome was bullied at at school in North Macedonia, after parents of other students complained about her being in the same class.



This week, the President walked her to school himself.#Humanity ❤ pic.twitter.com/jFSLsqVUcS — Goodable (@Goodable) February 10, 2022

Як повідомлялося, у США у грудні 2021-го до 2,5 року ув'язнення умовно засудили колишню студентку Бостонського коледжу Інен Ю, яка довела свого бойфренда до самогубства. Дівчина визнала провину в ненавмисному вбивстві.

Читайте також: