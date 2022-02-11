Президент Північної Македонії провів до школи ученицю із синдромом Дауна: її ображали однокласники

Глава держави підтримав дівчинку.
У понеділок, 7 лютого, президент Північної Македонії Стево Пендаровський провів до школи 11-річну дівчинку із синдромом Дауна.
Про це повідомляє GoodAble News.
Глава держави дізнався з Мережі, що дівчинку ображають однолітки, а також батьки однокласників. Булінг щодо школярки розпочався після того, як батьки інших учнів поскаржилися, що вчаться в одному класі з дитиною.
Саме тому Стево Пендаровський вирішив підтримати школярку. Президент розповів, що всі в суспільстві рівні. Крім того, він наголосив, що інклюзивність - це базовий принцип.
An 11-year old girl with Down Syndrome was bullied at at school in North Macedonia, after parents of other students complained about her being in the same class.— Goodable (@Goodable) February 10, 2022
This week, the President walked her to school himself.#Humanity ❤ pic.twitter.com/jFSLsqVUcS
Як повідомлялося, у США у грудні 2021-го до 2,5 року ув'язнення умовно засудили колишню студентку Бостонського коледжу Інен Ю, яка довела свого бойфренда до самогубства. Дівчина визнала провину в ненавмисному вбивстві.
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