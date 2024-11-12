Дуда відмовився від спільного фото на саміті у Баку: до чого тут Лукашенко

Як зазначили в оточенні Дуди, це був свідомий та символічний жест

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився взяти участь у спільному фотографуванні з учасниками кліматичного саміту ООН (COP-29) у Баку через присутність білоруського лідера Александра Лукашенка.

Інформацію про це надав Polsat News.

"Це символічний момент, так зване сімейне фото, коли лідери країн-учасниць саміту стоять пліч-о-пліч і позують для групового фото. Президент (Анжей Дуда – ред.) бойкотував цей момент, бо там був лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті", – пояснив репортер Гжегож Урбанек.

Також читайте Для захисту України від Трампа: The Times заявило про можливий альянс Польщі з Британією

Джерело з оточення Дуди, з яким спілкувався телеканал Interia, підтвердило, що президент Польщі навмисно ухилився від участі у "сімейному фото" з Лукашенком.

"Такі жести в політиці мають велике значення, і це був свідомий вчинок президента," – додало джерело.

Нагадаємо, що у МЗС України подякували прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску за підтвердження принципу "нічого про Україну без України".