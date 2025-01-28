Президент Польщі закликав демонтувати "північні потоки", щоб Росія не змогла відновити постачання газу до Європи

Росія більше не повинна постачати газ до країн Європи, навіть за умов досягнення мирної угоди між російськими агресорами та Україною.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю BBC.

Польский президент закликав демонтувати газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2".

Він висловив сподівання, що керівники країн Європи "винесуть уроки з російської агресії проти України" й що вони "проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати постачання газу цим газопроводом".

Він зазначив, що демонтаж газопроводів вкаже, що такі країни як Німеччина більше не будуть піддаватися спокусі відновити постачання газу з РФ, щоб підтримати власну економіку.

"Я вважаю, що газопроводи "Північний потік" мають бути демонтовані. Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з точки зору енергетики, з точки зору військової. Але також це величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі", - зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про загрозу для енергетичної безпеки країни і вимагатиме від України гарантії безперешкодного транзиту газу та нафти.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала найбільше газосховище України.

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