Президент Польщі запропонував збільшити сили НАТО на східному фланзі

Міграційну кризу Дуда назвав "гібридною атакою", яку підтримує Росія.

Збільшити сили НАТО на східному фланзі - з такою пропозицією до Альянсу звернувся президент Польщі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 26 листопада.

Зазначається, що Анджей Дуда запропонував Єнсу Столтенбергу розглянути можливість збільшення військової присутності чи посилення місій. Президент Польщі наголосив, що такі дії НАТО мали би показати потенційним агресорам готовність Альянсу захищати як свої країни, так і безпеку партнерів, що не входять до нього.

Заява президента Дуди пролунала на тлі скупчення російських військ поблизу українських кордонів і міграційної кризи на кордоні Польщі з Білоруссю. Останню політик назвав "гібридною атакою", яку підтримує Росія.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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