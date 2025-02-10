Президент Румунії подав у відставку через загрозу політичної кризи: що відомо

Його рішення стало відповіддю на третю спробу опозиційних партій усунути його через парламентське голосування, яке було заплановане на 13 лютого.

Президент Румунії Клаус Йоганніс, чий другий президентський термін закінчився ще у грудні, оголосив про свою відставку, щоб не допустити політичної кризи в країні.

Як повідомляє Hotnews.ro, після завершення терміну 21 грудня 2024 року новий президент так і не був обраний. Конституційний суд Румунії скасував результати виборів, проте дозволив Йоганнісу залишатися на посаді до початку мандату нового президента.

Однаr Йоганніс заявив, що залишає посаду. Його рішення стало відповіддю на третю спробу опозиційних партій усунути його через парламентське голосування, яке було заплановане на 13 лютого.

Президент пояснив, що ухвалив це рішення, щоб уникнути політичної кризи в країні.

"Через кілька днів румунський парламент проголосує за моє відсторонення, і Румунія опиниться в кризі, тому що буде оголошено референдум. Усе це матиме внутрішні і, на жаль, зовнішні наслідки… Щоб позбавити Румунію та її громадян цієї кризи, я йду у відставку з посади президента. Я залишу посаду післязавтра, 12 лютого. Боже, благослови Румунію!", – заявив Йоганніс.

Нагадаємо, що ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, відомий своїми проросійськими заявами, сказав, що у разі обрання заборонить експорт українського зерна через Румунію і подальшу військовоу допомогу Києву.