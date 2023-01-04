Президент Румунії попросив переглянути закон про нацменшини в Україні: що відповів Зеленський

Ухвалений закон викликав занепокоєння та невдоволення румунської влади і представників румунської громади в Україні.

Під час телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом лідери двох країн обговорили нещодавно ухвалений українським парламентом закон про національні меншини.

Про це повідомили в середу, 4 січня, у пресслужбі румунського лідера.

Президент Румунії нагадав Зеленському, що цей закон викликав занепокоєння та невдоволення румунської влади і представників румунської громади в Україні.

“Президент Клаус Йоганніс попросив президента Зеленського швидко знайти рішення для усунення цих проблем. У цьому сенсі президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть дискусії щодо двостороннього вирішення зазначених питань”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас румунський президент підтвердив підтримку Румунією європейського шляху України та привітав проведені реформи відповідно до зобов’язань, взятих у відносинах з Європейським Союзом.

“Стосовно питань, пов’язаних з румунською меншиною, президент Володимир Зеленський висловив свою повну відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні дзеркально користувалася такими ж правами, якими користується українська громада в Румунії”, - цитує пресслужба румунського президента позицію українського лідера.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила закон №8224 про національні меншини 13 грудня 2022 року. Ухвалення цього закону є однією з головних вимог до кандидатства України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, в МЗС Румунії вважають, що Верховною Радою нечітко врегульовані питання мови освіти та використання мов національних меншин в офіційно-діловій сфері. У відомстві "висловили жаль" через те, що український парламент ухвалив закон без додаткових консультацій із Венеціанською комісією.

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