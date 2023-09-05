Президент Румунії прокоментував інформацію про падіння "шахеда" на території його держави

У Румунії висловили "занепокоєння" через атаки по Україні.

Президент Клаус Йоганніс заперечив інформацію про те, що російський "шахед" впав на території Румунії, проте він зазначив, що російські бомбардування України "викликають занепокоєння".

Про це пише Digi24.

Президент Румунії заявив, що російський "шахед" впав за 800 метрів від кордону з Румунією.

"Можу вам сказати, що жодна частина, жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії. Ми маємо повний контроль над нашим національним простором. Ми перевірили абсолютно все, і я можу заспокоїти населення. Не було нічого, що досягло Румунії. Але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону", - заявив Клаус Йоганніс.

Він додав, що Румунія добре захищена, оскільки є членом НАТО.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час російської атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського морського порту на Одещині ворожі дрони впали та здетонували на території Румунії. Про це інформували в українському МЗС.

Проте у Міноборони Румунії запевняли, що російські атаки не становили прямої військової загрози для території держави.

Український військовий експерт Олександр Коваленко вважає заяви Румунії проявом слабкості.

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