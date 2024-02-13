Президент Румунії скликає Раду нацоборони через агресію Росії

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про скликання засідання Вищої ради національної оборони, яке відбудеться 21 лютого.

Про це з посиланням на пресслужбу румунського лідера повідомляє "Європейська правда".

Під час засідання Вищої ради національної оборони обговорять питання, пов'язані з "безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні в контексті російської агресії проти України та її наслідки для Румунії".

Як повідомлялося, вночі проти 10 лютого Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку дронів на Одеську область. Крім того, було оголошено попередження для населення прикордонних населених пунктів - в повітах Тулча і Галац.

Своєю чергою, прем'єр Румунії Марчел Чолаку запевнив, що Росія не атакуватиме його країну. Він наголосив, що Москва не здійснювала жодних навмисних атак на Румунію і не робитиме цього в майбутньому.

Читайте також: