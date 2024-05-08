Президент Румунії заявив, що готовий обговорити постачання ЗРК Patriot до України - Reuters

Про це президент Румунії заявив після зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна готова обговорити відправку батареї Patriot до України.

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Про це інформує Reuters.

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі він зазначив, що дискусії щодо постачання систем Patriot до України точаться останні кілька тижнів.

"Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони, — сказав Йоганніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримала ракети для ЗРК Patriot.

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