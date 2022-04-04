Президент Сербії оголосив себе переможцем виборів: оголошення офіційних результатів перенесли

За даними опитування, чинний глава держави Олександр Вучич переміг уже в першому турі, набравши майже 60% голосів.

Чинний президент Сербії Олександр Вучич, який відзначається проросійськими поглядами, та його Сербська прогресивна партія здобувають впевнену перемогу на президентських і парламентських виборах.

Як повідомляє Reuters, за даними опитувань CeSID і IPSOS, заснованих на вибірці голосів, за Вучича проголосувало 59,8% виборців.

Якщо така впевнена перемога буде підтверджена офіційно, то проводити другий тур президентських виборів не потрібно.

Олександр Вучич був явним фаворитом на виборах і чітко підтвердив свою позицію. Його найсерйознішому супернику, опозиційному кандидату Здравеку Поношу, опитування дають всього 17,7 відсотка голосів.

Сербська прогресивна партія, проти якої виступала частково об’єднана опозиція, теж прямує до впевненої перемоги. За поточними оцінками, партія Вучича набрала 43,3 відсотка поданих голосів.

Більшість традиційно роздробленої демократичної опозиції цього разу вийшли на парламентські вибори разом в “Об’єднаній коаліції за перемогу Сербії”. Але навіть у такій ситуації опонентам влади вдалося набрати всього близько 14% голосів.

Вучич був визначальною фігурою на політичній сцені Сербії протягом останніх десяти років, зосередивши майже всі важелі впливу в країні.

Як повідомляє сербський портал N1, чинний президент уже оголосив себе переможцем виборів, зазначивши, що, за його даними, оброблено інформацію із понад 85% виборчих дільниць. Результати голосування, начебто, свідчать, що Вучич набирає 59,9 % голосів, тобто здобуває перемогу у першому турі.

Чинний президент уже заявив, що подбає про формування уряду, який продовжить модернізацію, дбатиме про мир і стабільність та іноземні інвестиції.

“Ми стикаємося з численними викликами, але найважливіше для Сербії – це мати хороші відносини в регіоні, продовжувати європейський шлях і не псувати відносини з традиційними друзями”, - додав він, маючи на увазі під “друзями”, очевидно, Росію.

Тим часом Республіканська виборча комісія Сербії відмовилася навіть оголошувати попередню явку на виборах, зазначивши, що вся інформація, включно з попередніми результатами виборів, буде оголошена в понеділок, 4 квітня, після проведення засідання, яке розпочнеться о 20 годині. До того ЦВК не буде проводити жодних брифінгів.

Така пауза дала підстави опозиції звинуватити владу у спробу фальсифікації виборів – мовляв, явка стала неприємним сюрпризом.

Нагадаємо, після того, як країни Євросоюзу закрили повітряний простір для літаків, що належать російським компаніям та навіть приватним особам, для польотів до Європи росіяни використовували авіакомпанію Air Serbia, яка здебільшого є державною.

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