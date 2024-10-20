Президент Сербії поговорив з Путіним уперше від початку повномасштабної війни

У неділю, 20 жовтня, президент Сербії Александар Вучич зетелефонував російському президенту Володимиру Путіну вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це він повідомив у відео, яке опубліковане на YouTube-каналі видання "СНС".

Приводом для телефонного дзвінка кремлівському диктатору начебто стала 80-та річниця звільнення Белграда Червоною Армією і югославськими підрозділами під час Другої світової війни.

Вучич назвав розмову "хорошою, відкритою, довгою і змістовною". Сербський президент висловив “сподівання”, що його країна не запроваджуватиме санкцій щодо Росії та подякував Путіну за російську підтримку “територіальної цілісності Сербії” в ООН, маючи на увазі невизнання Росією незалежності Косова.

Окремо Вучич зазначив, що подякував Путіну за забезпечення поставок газу з Росії цієї зими.

Чи обговорювалася війна в Україні, він не згадав.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич запевнив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі. При цьому він стверджував, що вже 2,5 роки не спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним.

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