Президент Сербії заявив, що війна в Україні триватиме ще 10 років: за яким сценарієм закінчиться

Вучич вважає, що війна в Україні триватиме ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні триватиме ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням існуючої лінії фронту.

Про це він заявив у інтерв'ю TV Informer.

"Ніхто цього не приховує, і врешті-решт настане мир. Я вперше говорю це публічно – на основі досягнутих рубежів за корейським сценарієм", – сказав Вучич.

На його думку, до того, як це станеться, Україна, і Росія "битимуться за кожне село і за кожне місто без жодних рішень".

Вучич переконує, що питання України серед простих американців зараз – "на 9 місці". А в пріоритеті проблеми – міграції, економіки та охорони здоров’я.

"У росіян зараз, при всіх проблемах, вони не показують, що вони з цим стикаються. Звичайно, у них є економічні проблеми, але вони показали, що вони жорсткіші, що стосується економіки, так. Вони показали, що вони сильніші, ніж усі очікували. Ми не недооцінюємо їхню армію, звичайно, очікувалося, що російська економіка буде падати швидше. Вони використовували свої ресурси для розбудови своєї військової та спеціальної промисловості, і саме це тримає Росію економічно", – зазначив "сербський друг Путіна".

Вучич припускає, що зараз миру між РФ та Україною бути не може, "тому що росіяни зараз мають психологічну перевагу на полі бою".

"Трамп орієнтований на бізнес, і він шукатиме рішення. Хто б не переміг (на виборах у США – Ред.), він не буде так підтримувати Київ, як раніше", – підсумував президент Сербії.

Раніше Financial Times повідомляло, що "братня" до Росії Сербія таємно постачає Україні боєприпаси.

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму. Зокрема, чимало серських бойовиків воюють на стороні РФ проти України ще від 2014 року.

У січні цього року сербський бойовик Деян Беріч, який воює на боці РФ і вербує своїх співвітчизників їхати на війну проти України, поскаржився Путіну, що російські командири знущаються з завербованих сербів.

Ще один сербський бойовик Драган, який приїхав на допомогу "братнім" росіянам вбивати українців, розчарувався в армії РФ і заявив, що вона побудована на брехні та смерті.

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