Президент Швейцарії підтримав заборону на реекспорт зброї до України: "Війна не є частиною нашої ДНК"

У Швейцарії заявили, що вони за "мир та права людини".

Президент Швейцарії Ален Берсе підтримав цинічну заборону на постачання зброї Україні. Він заявив, мовляв їхня військова техніка "не повинна бути застосована у війнах".

Про це пише The Guardian.

Ален Берсе заявив, що мовляв "їхня політика заснована на принципах миру", захисту гуманітарного права, прав людини та Женевських конвенцій.

"Що стосується Швейцарії, то війна не є частиною нашої ДНК. Позиція уряду зрозуміла. Це також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах", – сказав Берсе.

У парламенті Швейціарії розглядається низка ініціатив щодо пом’якшення правил реекспорту, щоб уможливити передачу швейцарської зброї третіми країнами до України. Процес прийняття остаточного рішення з дебатами між парламентом та урядом, а потім ймовірним референдумом у швейцарській системі прямої демократії, ймовірно, триватиме місяці.

Нагадаємо, у січні 2023 року Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії більшістю голосів підтримав пропозицію реекспорту військових матеріалів та обладнання у певних випадках.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Швейцарія утилізує ракети для систем протиповітряної оборони Rapier, які були закуплені у 1980-х роках. Таке рішення викликало чимало суперечок, оскільки їх могла використовувати Україна для захисту своєї інфраструктури.

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