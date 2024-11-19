Президент США дозволив бити далекобійною зброєю по РФ – помічник держсекретаря

Президент США Джо Байден дозволив бити далекобійною зброєю по РФ. Це офіційно підтвердили у Держдепі.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

За словами Ніколса, зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту.

"Якщо пощастить, це дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них (росіян – ред.) залежить, триватиме цей конфлікт чи ні", — наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Ймовірно, їх застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області. Ба більше, українці зможуть бити по ключових локаціях військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

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