Байден терміново летить до Європи на тлі війни в Україні: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Саміт ЄС відбудеться 23 березня.
Президент США Джо Байден летить до Європи, аби говорити про кроки для припинення війни в Україні. Перша зупинка американського лідера - саміт ЄС у Брюсселі.
Про це Байден написав на сторіні у Twitter.
Очільник США планує зустрітися із союзниками по НАТО, лідерами G7 та очільниками Європейського Союзу.
"Моя перша зупинка – Бельгія, де я зустрінуся з нашими союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського Союзу, щоб обговорити наші зусилля щодо підтримки України та серйозних наслідків для Росії за її вторгнення", - написав Байден.
Після цього президент США вирушить до Польщі, де проведе переговори з польським колегою Анджеєм Дудою щодо допомоги України.
Then I’ll travel to Poland to hold a bilateral meeting with President @AndrzejDuda. I look forward to discussing our response to the humanitarian and human rights crisis Russia has created in Ukraine.— President Biden (@POTUS) March 22, 2022
Нагадаємо, країни-члени НАТО планують обговорити на саміті 24 березня питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї. На цьому саміті буде присутній американський президент.
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