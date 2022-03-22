Байден терміново летить до Європи на тлі війни в Україні: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Байден терміново летить до Європи на тлі війни в Україні: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Саміт ЄС відбудеться 23 березня.

Президент США Джо Байден летить до Європи, аби говорити про кроки для припинення війни в Україні. Перша зупинка американського лідера - саміт ЄС у Брюсселі.

Про це Байден написав на сторіні у Twitter.

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Очільник США планує зустрітися із союзниками по НАТО, лідерами G7 та очільниками Європейського Союзу.

"Моя перша зупинка – Бельгія, де я зустрінуся з нашими союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського Союзу, щоб обговорити наші зусилля щодо підтримки України та серйозних наслідків для Росії за її вторгнення", - написав Байден.

Після цього президент США вирушить до Польщі, де проведе переговори з польським колегою Анджеєм Дудою щодо допомоги України.

Then I’ll travel to Poland to hold a bilateral meeting with President @AndrzejDuda. I look forward to discussing our response to the humanitarian and human rights crisis Russia has created in Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 22, 2022

Нагадаємо, країни-члени НАТО планують обговорити на саміті 24 березня питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї. На цьому саміті буде присутній американський президент.

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