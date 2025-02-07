Президент США натякнув на зустріч з Путіним: подробиці заяви

За його словами, у нього з російським диктатором завжди були “гарні стосунки”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості своєї зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це він сказав в етері Fox News.

“Це можливо”, — відповів Трамп на запитання журналістів про потенційну зустріч з російським диктатором.

Водночас президент прокоментував ситуацію в Україні, порівнявши її з подіями в Газі:

“Ви кажете про Газу? Подивіться на Україну. Багато міст перетворилися на руїни. Дуже сумно, ці гарні золоті куполи, але найважливіше — всі ці гарні люди померли”, – пояснив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.

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