Президент США натякнув на зустріч з Путіним: подробиці заяви

За його словами, у нього з російським диктатором завжди були “гарні стосунки”.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості своєї зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це він сказав в етері Fox News.
“Це можливо”, — відповів Трамп на запитання журналістів про потенційну зустріч з російським диктатором.
Водночас президент прокоментував ситуацію в Україні, порівнявши її з подіями в Газі:
“Ви кажете про Газу? Подивіться на Україну. Багато міст перетворилися на руїни. Дуже сумно, ці гарні золоті куполи, але найважливіше — всі ці гарні люди померли”, – пояснив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.
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