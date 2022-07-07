Президент Узбекистану назвав винуватців заворушень у Каракалпакстані

Узбецький лідер заявив, що масові протести в автономній республіці організували “іноземні зловмисні сили”, але не назвав конкретну країну.

У середу, 6 липня, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявив, що заворушення в автономній республіці Каракалпакстан, під час яких, за даними уряду, загинуло 18 людей, готувалися роками “зловмисними силами” за кордоном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Ці заходи було організовано не за один день та не за 10 днів. Ці дії роками готувалися іноземними зловмисними силами”, - сказав Мірзійоєв.

За його словами, головною метою протестів, які спалахнули у відповідь на плани уряду позбавити Каракалпакстан автономного статусу, було “зазіхання на територіальну цілісність Узбекистану та створення міжетнічного конфлікту”.

Мірзійоєв не уточнив, чи існують докази іноземної участі і не згадав конкретну країну, зацікавлену в дестабілізації.

Після масових акцій протесту Шавкат Мірзійоєв відмовився від пропозиції про позбавлення Каракалпакстану автономного статусу.

За інформацією влади, під час заворушень загинуло 14 мирних жителів і чотири співробітники правоохоронних органів. Згодом в узбецькому уряді уточнили, що у сутичках з демонстрантами 107 силовиків отримали серйозні поранення, 23 з них перебувають у важкому стані.

Президент Шавкат Мірзійоєв заявив, що "неприємні події" спричинили йому біль, і головний державний прокурор проведе ретельне розслідування.

Через заворушення в автономній республіці було запроваджено надзвичайний стан до 2 серпня та закрито доступ до Інтернету.

Росії не потрібні стабільні сусіди! Арман Шураєв про ситуацію в Казахстані та Узбекистані

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану.

Читайте також: