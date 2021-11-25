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Президента Чехії Мілоша Земана виписали з лікарні після півтора місяця госпіталізації

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Президента Чехії Мілоша Земана виписали з лікарні після півтора місяця госпіталізації

Associated Press

У лікарні очільник Чехії перебував 50 днів.

Президент Чехії Мілош Земан залишив Центральний військовий госпіталь, куди його госпіталізували ще 10 жовтня. 

Про це з посиланням на інформацію з лікарні повідомляє чеське видання Česká televize.

Карета швидкої допомоги доставила його до замку Лань, де президент має намір призначити нового прем’єр-міністра. Як пише видання, на виписці з лікарні наполіг сам очільник Чехії. 

"Пацієнт (Мілош Земан - ред.) вирішив скористатися медичними послугами вдома. Senior Home Group sro взяла на себе повну відповідальність за надання медичної допомоги, якій ÚVN передав всю необхідну медичну документацію та план медсестри", – повідомила речниця лікарні. 

Нагадаємо, на початку жовтня у президента Чехії Мілоша Земана підтвердили цироз печінки

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