Президента Польщі звинуватили в образі поляків через гасло часів нацистської окупації

На президента Польщі Анджея Дуду подали до суду через "образу громадян власної країни". Минулого року він прокоментував фільм про біженців із Близького Сходу й Африки відомим із часів нацистської окупації гаслом "тільки свині сидять у кінотеатрі".

Про це повідомляє видання Onet.

До суду на польського президента подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

Причиною позову став коментар Дуди щодо фільму режисерки Агнешки Голланд "Зелений кордон", в якому розповідається про біженців, які долають болотисті ліси на білорусько-польському кордоні, щоб потрапити до ЄС.

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"Я не здивований, що прикордонники, які переглянули цей фільм, використали відоме нам з часів нацистської окупації гасло "тільки свині сидять у кінотеатрі", коли в наших кінотеатрах показували нацистські пропагандистські фільми", - сказав президент Польщі в інтерв’ю телеканалу TVP.

Центр повідомив у соцмережах, що окружний суд у Варшаві призначив перше слухання цієї справи на 24 жовтня 2025 року, тобто уже після президентських виборів, які відбудуться в травні наступного року.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що неприпустимо шантажувати Україну погрозами заблокувати її вступ до ЄС через історичні суперечки.

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