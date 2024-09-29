Президента Польщі звинуватили в образі поляків через гасло часів нацистської окупації

Суд відбудеться уже після президентських виборів.
На президента Польщі Анджея Дуду подали до суду через "образу громадян власної країни". Минулого року він прокоментував фільм про біженців із Близького Сходу й Африки відомим із часів нацистської окупації гаслом "тільки свині сидять у кінотеатрі".
Про це повідомляє видання Onet.
До суду на польського президента подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.
Причиною позову став коментар Дуди щодо фільму режисерки Агнешки Голланд "Зелений кордон", в якому розповідається про біженців, які долають болотисті ліси на білорусько-польському кордоні, щоб потрапити до ЄС.
"Я не здивований, що прикордонники, які переглянули цей фільм, використали відоме нам з часів нацистської окупації гасло "тільки свині сидять у кінотеатрі", коли в наших кінотеатрах показували нацистські пропагандистські фільми", - сказав президент Польщі в інтерв’ю телеканалу TVP.
Центр повідомив у соцмережах, що окружний суд у Варшаві призначив перше слухання цієї справи на 24 жовтня 2025 року, тобто уже після президентських виборів, які відбудуться в травні наступного року.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що неприпустимо шантажувати Україну погрозами заблокувати її вступ до ЄС через історичні суперечки.
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