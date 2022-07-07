Президенти Польщі та Литви їдуть на Сувальський перешийок, куди потенційно може вдарити Росія

Президенти Польщі та Литви, Анджей Дуда і Ґітанас Науседа, а також міністри оборони обох країн, Маріуш Блащак і Арвідас Анушаускас, у четвер, 7 липня, відвідають мобільний командний пункт багатонаціональної дивізії "Північний Схід", розташований на Сувальському перешийку.

Цей перешийок є єдиним сухопутним сполученням з рештою союзників. За словами очільника МЗС Польщі Марціна Пшидача, він вважається вирішальною точкою на геополітичній карті світу і можливим місцем атаки з боку Росії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Польща, усвідомлює, що ця "вузька смуга" вважається критичною точкою на геополітичній карті світу", - підкреслив заступник Пшидача.

Він зазначив, що присутність президентів у цьому місці має "привернути постійну увагу союзників до різних викликів і загроз у цій частині світу". Крім того, заступник очільника польського МЗС підкреслив, що Польща і Литва ведуть дуже інтенсивний діалог на "всіх можливих політичних рівнях".

"Ми постійно обмінюємося інформацією та спостереженнями", - підкреслив Марцін Пшидач, і додав, що президент Польщі "активно займається міжнародними питаннями".

Відповідаючи на запитання про збільшення присутності сил НАТО в Польщі, Марцін Пшидач зазначив, що цей процес наразі "не завершено".

"Війська союзників присутні у північно-східній Польщі, а також у Литві", - сказав Марцін Пшидач.

За його словами, рішення Альянсу збільшити сили НАТО, прийняте на саміті в Мадриді є дуже вдалим сьогодні.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Путін може змусити Лукашенка "зробити щось на кордоні" Польщі чи Литви. За словами ексміністра, ймовірно, через це Лукашенко "вкопує БТРи на шляху до польського кордону".

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