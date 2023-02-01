Президентка Грузії хоче, щоб Росія припинила окупацію частини країни в межах мирної угоди з Україною

Зурабішвілі сказала – не вимагаючи від Росії повного виходу з окупованих територій у межах умов капітуляції, західний світ зробить велику помилку.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила що Росія повинна припинити майже 15-річну окупацію території її країни в межах можливої мирної угодипро припинення війни Росії проти України.

Про це грузинська лідерка розповіла в інтерв’ю Bloomberg.

"Росія має вивчити, де проходять її кордони", – наголосила Зурабішвілі.

"Грузинські питання повинні бути на столі, тому що ніхто не повинен думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні", – заявила президентка Грузії.

Видання зауважує, що заклик Зурабішвілі до відновлення регіонального ладу залежить від вирішальної поразки у війні проти України президента РФ Володимира Путіна. На думку президентки Грузії, цей момент швидко наближається.

"Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну", – сказала Зурабішвілі.

"Не вимагаючи від Росії повного виходу (з окупованих територій – ред.) в межах умов капітуляції, західний світ зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як 2008 і 2014 років", – зазначила президентка Грузії, маючи на увазі війну РФ проти її країни 2008 року та анексію Москвою українського Криму 2014 року.

Нагадаємо, що в 90-их роках Росія розмістила свої війська в Абхазії та Південній Осетії, окупувавши приблизно п’яту частину території Грузії.

Зауважимо, у грудні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його держава не надаватиме військову допомогу Україні, але допоможе гуманітарно.

Згодом міністерка культури та ексвіцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані заявила, що уряд відмовляється передавати Україні озброєння, щоб не втягнути країну у ще одну війну.

При цьому уряд Грузії категорично відмовився передавати Україні самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були надані державою під час нападу Росії 2008 року.

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