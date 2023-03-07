Президентка Грузії скасувала всі зустрічі у США і планує звернутися до своєї країни через протести

Посольство США вже назвало події "чорним днем для грузинської демократії".

Адміністрація президентки Саломе Зурабішвілі скасовує всі заплановані зустрічі в ООН і готується до звернення до своєї країни на тлі протестів, що спалахнули 7 березня.

Про це повідомляє "Перший канал" Грузії.

Наразі Зурабішвілі перебуває у США з візитом. Вона має намір терміново звернутися до громадян Грузії у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про "іноагентів".

Зазначимо, що наприкінці дня 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою. В обговоренні не брала участь більшість опозиційних депутатів.

Наразі у країні спалахнули багатотисячні протести. Між протестувальниками і поліцією тривають сутички.

Додамо, що зі 150-ти депутатів 76 проголосували "за" ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", 13 — "проти" і 61 особа утрималася. Що не так зі скандальним законом, читайте тут.

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